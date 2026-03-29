秋田公立美術大学の学生が鹿角市の鉄工所で制作現場を体験し、その経験をもとに新製品を作りました。鉄を知り尽くした職人の確かな技術と、美術大学ならではの柔軟な発想を融合させた取り組みとして、新たなものづくりの可能性を探る試みとなったということです。 秋田公立美術大学は、2024年度に鹿角市の柳澤鉄工所と連携して新製品開発プロジェクトを始めました。大学でプロダクトデザインを学ぶ学生が鉄工所の製作現場を体験