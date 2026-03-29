俳優の田辺誠一（56）が28日、自身のXを更新。俳優・鈴木亮平（43）の似顔絵を披露し、反響が寄せられている。【写真】「人5：ゴリ5くらい」“画伯”田辺誠一が披露した鈴木亮平の似顔絵以前から極めて独創的なイラストをSNSで投稿しては話題を呼び、ネット民から親しみを込めて「画伯」と呼ばれている田辺。この日は、「鈴木亮平さんを描きました！ たぶん人5：ゴリ5くらいかと」と、鈴木のイラストを披露。バナナを持った