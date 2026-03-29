掲題のように、退職金1000万円を元手にビットコイン投資を始め、400万円の利益が出たにもかかわらず、確定申告時の税率の高さにショックを受けてしまう人も少なくありません。 本記事では暗号資産（仮装通貨）特有の税負担の仕組みや、令和8年度に期待される税制改正、さらに相続時のリスクについて詳しく解説します。 暗号資産の売却益は現在「最大55％以上の総合課税」の対象 暗号資産（仮想通貨）の利益は税務上