ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が29日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。“ゆなすみ”ペアについて語った。番組ではフィギュアスケート世界選手権を特集。ペアでミラノ・コルティナ五輪代表の“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）がフリー3位となり、合計209・13点で4位に入った。フリー、合計とも