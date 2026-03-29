「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）両チームのスタメンが発表された。２年連続の開幕カード勝ち越しを狙う阪神は、新加入の伏見が２試合連続でスタメンマスクをかぶる。移籍後初スタメンとなった２８日の一戦では先発・高橋の完封勝利をアシスト。経験豊富な扇の要がチームをけん引する。先発は伊藤将。２２年には巨人戦で２試合連続完封勝利を挙げるなど３戦３勝、防御率０・３８で“Ｇキラー”を襲名。通算でも１６試合