円陣を組む阪神ナイン（撮影・佐々木彰尚）

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　「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）

　両チームのスタメンが発表された。２年連続の開幕カード勝ち越しを狙う阪神は、新加入の伏見が２試合連続でスタメンマスクをかぶる。移籍後初スタメンとなった２８日の一戦では先発・高橋の完封勝利をアシスト。経験豊富な扇の要がチームをけん引する。

　先発は伊藤将。２２年には巨人戦で２試合連続完封勝利を挙げるなど３戦３勝、防御率０・３８で“Ｇキラー”を襲名。通算でも１６試合の登板で７勝４敗、防御率２・５２の安定感を誇っている。好相性ぶりを示し、チームをカード勝ち越しに導く。

　巨人はドラフト３位・山城がプロ初登板初先発に臨む。試合開始は午２時。スタメンは以下の通り。

　【阪神】

　１番・中堅　近本

　２番・二塁　中野

　３番・右翼　森下

　４番・三塁　佐藤輝

　５番・一塁　大山

　６番・左翼　中川

　７番・捕手　伏見

　８番・遊撃　小幡

　９番・投手　伊藤将

　【巨人】

　１番・左翼　キャベッジ

　２番・中堅　松本

　３番・遊撃　泉口

　４番・一塁　ダルベック

　５番・捕手　岸田

　６番・右翼　中山

　７番・三塁　坂本勇

　８番・二塁　浦田

　９番・投手　山城