阪神 ２年連続の開幕カード勝ち越しへ 伏見が２試合連続のスタメンマスク 巨人の先発はドラフト３位の変則左腕
「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）
両チームのスタメンが発表された。２年連続の開幕カード勝ち越しを狙う阪神は、新加入の伏見が２試合連続でスタメンマスクをかぶる。移籍後初スタメンとなった２８日の一戦では先発・高橋の完封勝利をアシスト。経験豊富な扇の要がチームをけん引する。
先発は伊藤将。２２年には巨人戦で２試合連続完封勝利を挙げるなど３戦３勝、防御率０・３８で“Ｇキラー”を襲名。通算でも１６試合の登板で７勝４敗、防御率２・５２の安定感を誇っている。好相性ぶりを示し、チームをカード勝ち越しに導く。
巨人はドラフト３位・山城がプロ初登板初先発に臨む。試合開始は午２時。スタメンは以下の通り。
【阪神】
１番・中堅 近本
２番・二塁 中野
３番・右翼 森下
４番・三塁 佐藤輝
５番・一塁 大山
６番・左翼 中川
７番・捕手 伏見
８番・遊撃 小幡
９番・投手 伊藤将
【巨人】
１番・左翼 キャベッジ
２番・中堅 松本
３番・遊撃 泉口
４番・一塁 ダルベック
５番・捕手 岸田
６番・右翼 中山
７番・三塁 坂本勇
８番・二塁 浦田
９番・投手 山城