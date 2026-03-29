「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）

両チームのスタメンが発表された。２年連続の開幕カード勝ち越しを狙う阪神は、新加入の伏見が２試合連続でスタメンマスクをかぶる。移籍後初スタメンとなった２８日の一戦では先発・高橋の完封勝利をアシスト。経験豊富な扇の要がチームをけん引する。

先発は伊藤将。２２年には巨人戦で２試合連続完封勝利を挙げるなど３戦３勝、防御率０・３８で“Ｇキラー”を襲名。通算でも１６試合の登板で７勝４敗、防御率２・５２の安定感を誇っている。好相性ぶりを示し、チームをカード勝ち越しに導く。

巨人はドラフト３位・山城がプロ初登板初先発に臨む。試合開始は午２時。スタメンは以下の通り。

【阪神】

１番・中堅 近本

２番・二塁 中野

３番・右翼 森下

４番・三塁 佐藤輝

５番・一塁 大山

６番・左翼 中川

７番・捕手 伏見

８番・遊撃 小幡

９番・投手 伊藤将

【巨人】

１番・左翼 キャベッジ

２番・中堅 松本

３番・遊撃 泉口

４番・一塁 ダルベック

５番・捕手 岸田

６番・右翼 中山

７番・三塁 坂本勇

８番・二塁 浦田

９番・投手 山城