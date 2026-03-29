阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が29日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。日本ハムの新庄剛志監督（54）について語った。新庄監督に注目している岡田氏は、日本ハムを「優勝候補にしてる」と明かした。24年5月の阪神と日本ハムの交流戦で、新庄監督が古巣・阪神のタテジマユニホームを着て登場したパフォーマンスが紹介されると、当時監督だった岡田氏は「これを見ても分かるように、阪神のユニホー