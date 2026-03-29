ABCテレビはきょう29日午後1時55分から、関西ローカルで『きよしが丸かじり関西ベストヒットグル目ぇ』第8弾を放送する。【番組カット】正装の西川きよし＆ドレス姿のヘレン＆ヘレン扮するRG人気グルメやヒット間違いなしのグルメを紹介する西川きよしのスペシャル番組「きよしが丸かじり関西ベストヒットグル目ぇ」。第8弾は、西川きよし・ヘレン夫妻の結婚60周年を祝う「祝・結婚60周年！西川家の愛と爆笑お笑いバスツアー」