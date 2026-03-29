人と関わることに疲れてしまうのに、頼まれごとは断れない。だが、その関係は、自分にとってプラスになっているだろうか。疲れた心を修復し、自分を守るために手放すべき考え方とは？※本稿は、臨床心理士の帆足暁子『人とかかわるのがずっとつらかったあなたへ 愛着障害という心の傷を癒やすために』（草思社）一部を抜粋・編集したものです。人と人との関係は傷つけ傷つけられるだけ？本稿では、人とのかかわり、人間関係につ