12年ぶりの出場に向けて一歩前進した。だが、まだ決定したわけではない。それだけに、対戦相手が決まった際の映像は議論を呼んだ。イタリア代表は３月26日、ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝で北アイルランドに2-0で勝利した。２大会連続でプレーオフ敗退に終わり、重圧がかかっているだけに、いったん胸をなでおろすことができたかたちだろう。決勝で対戦するのは、ウェールズとのPK戦を制したボスニア・ヘルツェゴ