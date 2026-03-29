「ごう慢で無礼」12年ぶりW杯へ大手のイタリア代表、決勝対戦国への“軽視”で非難！伊メディアも叱責「不必要だった」「さらなるモチベーションを彼らに与えてしまった」

「ごう慢で無礼」12年ぶりW杯へ大手のイタリア代表、決勝対戦国への“軽視”で非難！伊メディアも叱責「不必要だった」「さらなるモチベーションを彼らに与えてしまった」