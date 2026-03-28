2カ月に１度開催される「タイタンライブ」が4月17日に行われる。今回のゲストは紺野ぶるま、ハライチ、つぶやきシロー、アイデンティティに決まった。タイタンの所属メンバーは爆笑問題、ウエストランド、キュウ、ネコニスズ、シティホテル3号室ほか。全国のTOHOシネマズ系映画館全27館で「爆笑問題 with タイタンシネマライブ」として同時生中継も行う。「タイタンライブ」は今年2月に30周年を迎え、「タイタンシネマライ