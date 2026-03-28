スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。3月22日（日）の放送では、愛するペットの病に直面し、悲しみに暮れるリスナーからのメッセージを紹介。動物たちが教えてくれる「今を生きる」ことの大切さを語り合いました。 パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの相談＞去年の年末、ペットのうさぎを病院へ連