Samsung Displayは3月26日、従来品よりも光の反射率を20%も低下させ、2026年に発売を予定するすべての製品に適用するという新しいフィルム「QuantumBlack」を発表した。Samsung Display製パネルを用いているASUS、Gigabyte、MSIが対象製品に導入するとしている。Samsung Display、QD-OLEDモニター向けに低反射・高耐久フィルム「QuantumBlack」QD-OLEDには構造上表面に光の透過を制御するフィルムが搭載されている。しかしこのフィ