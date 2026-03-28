フジテレビでは、三重・鈴鹿サーキットで開催されている『2026F1日本グランプリ』(26〜29日)の会場内に、特設ブース「FOD・フジテレビNEXT LOUNGE」を出展している。「FOD・フジテレビNEXT LOUNGE」レーシングコースに近い同ブースでは、タブレットを使って「F1 TV」の視聴体験を提供。さらに、「FOD F1プラン」のチャンピオンコースで利用できるマルチビュー機能が、6つのモニター体験できるコーナーも。実際のピットウォールにい