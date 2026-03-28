【漫画】本編を読む人気イラストレーターのしばたまさんが、フォロワーから寄せられた体験談をもとに描く『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』。同作にはゾッとする話だけでなく、ほっこりする話や考えさせられるエピソードも多く収録されている。本稿ではその中から、“偏見”をテーマにした1編をご紹介しよう。体験談を寄せたのは、小6と生後10カ月の2人の息子を育てる母親。子どもたちと公園でお花見をしていた時