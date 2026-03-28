2026年3月28日、JR東日本による巨大プロジェクト「高輪ゲートウェイシティ」が待望のグランドオープンを迎えました。その核となる「ニュウマン高輪」の2階・3階に誕生したのが、コンセプトエリア「MIMURE（ミムレ）」。約8,000平方メートルの吹き抜け空間は、毎時0分に降り注ぐ「雨の演出」をはじめ、単なる商業施設の枠を超えた世界が広がっています。職人が目の前で仕上げる「至高の牛丼」、等々力の名店「PÂTISSERIE ASAKO