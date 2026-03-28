コスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）」と「ポケピース」のキャラクターがコラボレーションしたリップバーム「Lovisiaポケピースリップバーム」（各990円）が、3月27日（金）から全国のバラエティショップとオンラインショップで発売している。「Lovisiaコスメシリーズ」からポケピースコラボのリップバームが登場今回はピカチュウ（ゆずの香り）、ポッチャマ（バニラの香り）、モクロー（洋ナシの香り）、ミミッキュ（ピー