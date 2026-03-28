父は鳥羽一郎、叔父は山川豊という音楽一家で育った長男・木村竜蔵＆次男・木村徹二が、30日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】鳥羽一郎、山川豊、木村竜蔵、木村徹二で家族4人ショット兄弟デュオ「竜徹日記」で活動しながら、弟の徹二は4年前に演歌歌手デビューを果たし日本レコード大賞 新人賞を受賞。兄の竜蔵は徹二さんの曲の作詞・作曲を手掛け、日本作詩家大賞で入賞するなど、兄