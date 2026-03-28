Image: Meadow スマホを触っていると、「だらだらSNSをスクロールしてたら30分経ってた…」なんてこと、しょっちゅうじゃないですか？魅力的なアプリだらけで、ずっと触ってられるけど、できるならスマホ依存から抜け出したいという方も少なくないはずです。そんな方に向けたものとも言えるデバイスがMeadowから登場しました。半ガラケー・半スマホの「Meadow」自社名と同じデバイスとして発