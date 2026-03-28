広島電鉄が新たに整備した広島市内中心部から比治山エリアを周回する循環線の運行が始まりました。 出発セレモニーには新たに電停ができた地元町内会や松井市長らが参加しました。 広島電鉄 仮井康裕社長「循環線によって描かれる輪が、地域の皆さまや市民の笑顔と誇りにつながることを願います」 ２８日限りのゴールドのヘッドマークがつけられた特別な電車や、いわゆる「１番電車」を見ようと多くの人が集