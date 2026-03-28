フリーアナウンサーの宇賀なつみが、高知県の名物を堪能する最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】宇賀なつみの水着姿これまでにもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡やボリビアのウユニ塩湖など、世界各地での旅の様子を発信してきた宇賀。2025年9月17日の更新では、俳優の清水みさととともにアイスランドの温泉「ブルーラグーン」を満喫する水着姿を披露し、「入浴シーンセクシーですね」「満喫しているお二