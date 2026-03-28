元AKB48で1児の母・板野友美（34）が29日放送のABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』に出演する。【写真】「ともちんにそっくり！」3歳長女“ほぼ顔出し”の七五三ショット※家族写真は4枚め29日の放送では、ゲストに板野が登場。スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「令和のママ友マウント」をテーマに厄介なママ友トラブルについてトークを展開する。「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、巧