板野友美、“プロ野球選手の妻”ならではのママ友事情を告白 あまりの天然ぶりに峯岸みなみは「昔から…」
元AKB48で1児の母・板野友美（34）が29日放送のABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』に出演する。
【写真】「ともちんにそっくり！」3歳長女“ほぼ顔出し”の七五三ショット ※家族写真は4枚め
29日の放送では、ゲストに板野が登場。スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「令和のママ友マウント」をテーマに厄介なママ友トラブルについてトークを展開する。
「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、巧妙化するマウントの手口が紹介される中、板野は「『えっ、すごくなーい？』でよくない？」「マウントを取られているって感じることが不思議」とマウントに全く気づかない天然の強さを発揮。MCの峯岸も「昔から変わらないね」「本当に響かない」と納得の表情を浮かべる。
さらに板野は、“プロ野球選手の妻”ならではの知られざるママ友事情を語る。
【写真】「ともちんにそっくり！」3歳長女“ほぼ顔出し”の七五三ショット ※家族写真は4枚め
29日の放送では、ゲストに板野が登場。スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「令和のママ友マウント」をテーマに厄介なママ友トラブルについてトークを展開する。
「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、巧妙化するマウントの手口が紹介される中、板野は「『えっ、すごくなーい？』でよくない？」「マウントを取られているって感じることが不思議」とマウントに全く気づかない天然の強さを発揮。MCの峯岸も「昔から変わらないね」「本当に響かない」と納得の表情を浮かべる。
さらに板野は、“プロ野球選手の妻”ならではの知られざるママ友事情を語る。