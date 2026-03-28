「ブルージェイズ３−２アスレチックス」（２７日、トロント）昨季のア・リーグ王者のブルージェイズが開幕戦をサヨナラ勝利で飾った。「７番・三塁」でメジャーデビューを果たした岡本和真内野手は、五回に逆転の起点となる四球をもぎ取り、九回にはサヨナラの起点となる右前打を放った。同点に追いつかれた直後の九回だった。２死無走者から右前打を放って出塁。さらにクレメントの左翼線二塁打で二、三塁と好機を広げた。