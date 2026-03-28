「ブルージェイズ３−２アスレチックス」（２７日、トロント）

昨季のア・リーグ王者のブルージェイズが開幕戦をサヨナラ勝利で飾った。「７番・三塁」でメジャーデビューを果たした岡本和真内野手は、五回に逆転の起点となる四球をもぎ取り、九回にはサヨナラの起点となる右前打を放った。

同点に追いつかれた直後の九回だった。２死無走者から右前打を放って出塁。さらにクレメントの左翼線二塁打で二、三塁と好機を広げた。本拠地が「レッツゴー・ブルージェイズ！」のチャントが響く中、ヒメネスが中前打を放った。サヨナラホームを踏むと満面の笑みを浮かべながら歓喜の輪に加わった。

ウォーターシャワーで祝福され「すごいすね」と言いながら、「開幕戦で…」と話し始めると後ろからゲレーロがウォータークーラーの水をぶちまけた。思わず苦笑いを浮かべ「いいチームに来たんだなと思いました」と語った。「本当にいい勝ち方だと思いますし、僕自身はコツコツと頑張りたい」と力を込め、「ジャイアンツも開幕戦勝ちましたし、僕たちも勝てた。頑張りたいなと思います」と話した。

ゲームの流れを変えたのは１点を追う五回１死の第２打席だった。カウント２ストライクと２球で追い込まれたが、ここから懸命に粘ってボール球を冷静に見極めた。８球目のカットボールを見送って四球で出塁すると、ファンも拍手。これでムードが変わった。

続くクレメントの二塁打で１死二、三塁と好機を広げると、ヒメネスが左中間を破る２点三塁打を放った。岡本は初得点を記録し、ヒメネスが三塁塁上でベンチに向かってお茶たてポーズ。新たなセレブレーションとして侍ジャパンの儀式が取り入れられた。

そして七回の第３打席。見逃せばボール球だったスイーパーを強引に左前にはじき返した。メジャー初安打に本拠地は沸き返り、ゲレーロＪｒ．がベンチ前まで出てきて記念球を要求。自らＭＬＢスタッフに手渡し、刻印のシールを貼ってもらった。

先発のガーズマンは１１奪三振の好投で６回１失点。岡本も好守備で右腕をもり立てた。守護神のホフマンがまさかの同点被弾はあったが、ワールドシリーズ制覇へ価値ある１勝を手にした。