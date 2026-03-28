フジテレビは28日、4月に放送16周年を迎える日曜夜のフジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』（毎週日曜後10：00）で、3月で番組卒業を発表している藤本万梨乃アナの後任として、フジテレビアナウンサーの小室瑛莉子が新MCに就任すると発表した。【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ藤本アナは12月、自身のインスタグラムで12月末で同局の退社を発表するともに、『Mr.サンデー』についても「来年3