『Mr.サンデー』3月で卒業の藤本万梨乃アナの後任には小室瑛莉子アナ「身の引き締まる思い」 エンディングテーマにhitomi「Choice！」が決定【コメントあり】
フジテレビは28日、4月に放送16周年を迎える日曜夜のフジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』（毎週日曜 後10：00）で、3月で番組卒業を発表している藤本万梨乃アナの後任として、フジテレビアナウンサーの小室瑛莉子が新MCに就任すると発表した。
【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ
藤本アナは12月、自身のインスタグラムで12月末で同局の退社を発表するともに、『Mr.サンデー』についても「来年3月をもって卒業させていただきます」と説明していた。今回のMC就任に小室アナは「大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです」とコメントを寄せた。
さらに、エンディングテーマソングに、hitomiの新曲「Choice！」が決定。今回の楽曲は、今、知りたい“最”も“新”しいニュースを、“最”も“深”く徹底的に掘り下げていくという『Mr.サンデー』のテーマに対し、視聴者の視点から、あるいは子どもに向けた母親の視点から、受け手自身も一つ一つの情報を自分なりに判断していくことの大切さ、そして、その選択（Choice）を「ワクワクしながら楽しもう！」という明るいメッセージを、気取ることなく普段使いのワードチョイスで表現している。
■小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）コメント
「４月から『Mr.サンデー』を担当させていただくことになり、大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです。これまで宮根さんと制作スタッフの皆さんが築き上げてきた、視聴者の皆さまに信頼され、愛されてきた番組の一員として、その魅力である取材力や深掘りの姿勢をしっかりと受け継ぎながら、一つ一つのニュースを丁寧にお伝えしていきたいと考えています。番組に新たな風を吹き込めるよう精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします」
【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ
藤本アナは12月、自身のインスタグラムで12月末で同局の退社を発表するともに、『Mr.サンデー』についても「来年3月をもって卒業させていただきます」と説明していた。今回のMC就任に小室アナは「大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです」とコメントを寄せた。
■小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）コメント
「４月から『Mr.サンデー』を担当させていただくことになり、大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです。これまで宮根さんと制作スタッフの皆さんが築き上げてきた、視聴者の皆さまに信頼され、愛されてきた番組の一員として、その魅力である取材力や深掘りの姿勢をしっかりと受け継ぎながら、一つ一つのニュースを丁寧にお伝えしていきたいと考えています。番組に新たな風を吹き込めるよう精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします」