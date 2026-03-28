高齢の親が一人暮らしをしていると、離れて暮らす子どもとしては、「できれば施設で安心安全に過ごしてほしい」と思うこともあるでしょう。しかし、施設の生活が親の自由を奪い、気力や体力を減退させるおそれもあります。今回は、子どもたちに説得されて老人ホームに入居した70代男性の事例から、一人暮らしの高齢者が自宅で生活し続けるポイントをCFPの松田聡子氏が解説します。老朽化する家で一人暮らしの78歳父…老人ホ