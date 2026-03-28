サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の公式ホームページが、28日までに更新され、練習生・U.RUI（上野琉偉）の推しカメラ停止が発表された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生ホームページでは「練習生U.RUI（上野琉偉）に関して、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達し