『日プ新世界』練習生・上野琉偉、推しカメラ停止 理由公表「番組進行に関わる情報を漏洩する行為があった」【報告全文】
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の公式ホームページが、28日までに更新され、練習生・U.RUI（上野琉偉）の推しカメラ停止が発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
ホームページでは「練習生U.RUI（上野琉偉）に関して、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの「推しカメラ」の公開を下記の期間停止します」と発表。理由については、遅刻1回、SNSの使用・スマホ等通信機器の持ち込み禁止1回に加え、「番組進行に関わる情報を漏洩する行為があった為」としている。
推しカメラは、3月31日午前0時までの停止となる。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。今回のプロジェクトは、「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。グローバル投票も可能となり、国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
【報告全文】
練習生U.RUIの「推しカメラ」公開停止のお知らせ
練習生U.RUI（上野琉偉）に関して、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの「推しカメラ」の公開を下記の期間停止します。
停止期間：3月28日（土）0：00〜3月31日（火）0：00迄
【減点の詳細】
・集合時間に遅刻 -3点×1回
・SNSの使用・スマホ等通信機器の持ち込み禁止 -10点×1回
・上記に加え、番組進行に関わる情報を漏洩する行為があった為。
ご理解の程、お願いいたします
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
ホームページでは「練習生U.RUI（上野琉偉）に関して、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの「推しカメラ」の公開を下記の期間停止します」と発表。理由については、遅刻1回、SNSの使用・スマホ等通信機器の持ち込み禁止1回に加え、「番組進行に関わる情報を漏洩する行為があった為」としている。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。今回のプロジェクトは、「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。グローバル投票も可能となり、国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
【報告全文】
練習生U.RUIの「推しカメラ」公開停止のお知らせ
練習生U.RUI（上野琉偉）に関して、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの「推しカメラ」の公開を下記の期間停止します。
停止期間：3月28日（土）0：00〜3月31日（火）0：00迄
【減点の詳細】
・集合時間に遅刻 -3点×1回
・SNSの使用・スマホ等通信機器の持ち込み禁止 -10点×1回
・上記に加え、番組進行に関わる情報を漏洩する行為があった為。
ご理解の程、お願いいたします