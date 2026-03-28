ボーイズグループのＯＷＶが２７日、デイリースポーツ東京本社を訪れ、ニューシングル「ＲＯＣＫＥＴＭＯＤＥ」（４月８日発売）と、６都市を巡る２年ぶりの全国ツアー（７月４日、ＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａ開幕）を告知した。パフォーマンス力とバラエティー力で人気急上昇中の４人が放つ新曲は、勢いを体現するようなダンスチューン。浦野秀太（２８）は「誰かの心を押すような曲」と満面の笑みだ。２０２０年、ＪＯ１