JILUKAが最新作「DeViLs」（読み：デヴィルズ）をCDリリースすることが決定した。今回も世界的サウンドエンジニア・Jeff Dunneが チームに合流、またサウンドアシストとしてNY発のトラックメイカー・VXIAが参加、さらにはイタリアのOVERLOAD GUITARS、オランダのRED LAYER GUITARSがインストゥルメンタルサポートに加わるなど、世界を廻るJILUKAならではのワールドワイドな布陣で制作された。そしてこの「DeViLs」が体感出来る＜JI