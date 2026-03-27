JILUKA、新曲「DeViLs」CDリリース決定。4/25からワールドツアー開幕
JILUKAが最新作「DeViLs」（読み：デヴィルズ）をCDリリースすることが決定した。
今回も世界的サウンドエンジニア・Jeff Dunneが チームに合流、またサウンドアシストとしてNY発のトラックメイカー・VXIAが参加、さらにはイタリアのOVERLOAD GUITARS、オランダのRED LAYER GUITARSがインストゥルメンタルサポートに加わるなど、
世界を廻るJILUKAならではのワールドワイドな布陣で制作された。
そしてこの「DeViLs」が体感出来る＜JILUKA 2026 WORLD TOUR “DeViLs”＞が4月よりスタート。5月より大型フェスとヘッドライナーショーが発表されているUSAツアーを目前に、4月25日(土) 東京・渋谷STREAM HALLにて世界初日公演world premiereが開催される。会場では特典付きの「DeViLs」CDの先行販売も予定されている。
「DeViLs」
配信リンク：https://linkco.re/ngHCQt56
発売日：2026年5月20日(水)
品番：DPRJ-1021
形態：12cmCD / 4Pカラージャケット
収録曲目：
01.DeViLs
02.DeViLs (instrumental)
定価:税込￥2200 / 税抜￥2000
販売/発売元：FAIZH MUSIC
・タワーレコード/その他CD SHOP/ECサイト特典
オリジナルロゴステッカー（特典は数に限りがございます）
https://tower.jp/artist/2381257
・会場先行発売特典 (4/25渋谷STREAM HALLにて)
オリジナルジャケットサイズカード2枚組
（歌詞和訳カード＋メンバー着せ替えジャケット全4種ランダム封入）
＜JILUKA 2026 WORLD TOUR”DeViLs”＞
-JAPAN- 4/25(土) 東京・渋谷STREAM HALL
DeViLs CD先行販売有
※FC先行(抽選受付3/29(日)まで) https://jiluka-ofc.bitfan.id/contents/365964
※一般発売：4/4(土) 10:00〜https://eplus.jp/sf/detail/2071750001
-USA-
May 08 Greenville, SC - Radio Room
May 09 Atlanta, GA - Masquerade (Purgatory)
May 10 Daytona Beach, FL - “Welcome to Rockville”
May 12 Greensboro, NC - Hangar 1819
May 13 New York, NY - The Brooklyn Monarch
May 15 Columbus, OH - “Sonic Temple”
May 16 Cudahy, WI - X-Ray Arcade
May 17 Chicago, IL - Bottom Lounge
May 19 Oklahoma, OK - 89th Street Collective
May 20 Dallas, TX - Puzzles
May 22 Colorado Springs, CO - Black Sheep
May 23 Denver, CO - Marquis
May 25 Mesa, AZ - The Nile Theater
May 26 Las Vegas, NV - Grey Witch
May 28 Sacramento, CA - Harlow’s
May 29 Berkeley, CA - Cornerstone
May 30 Pomona, CA - The Glass House
関連リンク
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