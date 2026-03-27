総合格闘技「RIZIN」は27日、都内で「RIZIN.53」（5月10日、GLIONARENAKOBE）の対戦カードを発表した。ブレイキングダウンからRIZINに参戦したジョリー（28＝FIGHTERSFLOW）と児玉兼慎（24＝K−1ジム三軒茶屋シルバーウルフ）は会見では激しい舌戦を展開した。RIZIN初参戦となる児玉は「今回MMAに初挑戦ですが、本当MMAファイターやRIZINファイターには凄いリスペクトがあるけれど、今回相手がジョリーなんでね。ジョ