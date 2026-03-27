ESSE読者組織「ベストフレンズ101」のなかでも、無印良品を愛してやまない“ムジラー”が、本当に癒やされる「香りアイテム」を厳選。空間を彩るアロマから、ひとり時間を楽しむお香まで、インテリアになじむデザインと心地よい香りの魅力を、愛用者のリアルな口コミとともに4つ紹介します。1：優しい香りと炎で夜のリラックスタイムに最適無印良品の『フレグランスキャンドル シトラス』は、植物性のワックスに、精油をブレンド。