豊橋競輪場のG3「開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」は28日が初日。27日は前検が行われた。平野想真（26＝愛知）が豊橋記念初参戦。S級初陣の静岡で初優勝を飾った後はやや失速気味だが「あれ（静岡）は別物。単騎で獲らせてもらったようなものなので。今は結果より強くなることを優先しています」と話した。「S級では先行態勢に入ってから脚をためることが難しい。でも強い人はそれができていると思う」と課題を分析。「脚力を