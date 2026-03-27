【男子無差別級決勝】横四方固めで一本勝ちした東海大相模・松林＝日本武道館（立石祐志写す）第４８回全国高校柔道選手権第１日は２７日、東京・日本武道館で男女個人戦各５階級が行われた。県勢は男子無差別級の松林清将（東海大相模）と女子５７キロ級の北島侑紗（桐蔭学園）が頂点に立ち、男子６６キロ級の木原誠登（東海大相模）は準優勝した。最終日は２８日、男女の団体戦が実施される。男子の東海大相模は１回戦で福