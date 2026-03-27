平和島ボートの6日間開催「スカパー！・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦」は、27日が3日目。積極果敢なレース運びが持ち味の常盤海心（25＝徳島）は、初日に6着大敗を喫して、2日目前半3Rも5着といきなり窮地に立たされた。後半は何とか2着に踏ん張って迎えた3日目。前半6Rで4コースからスタートを攻めておいての1M差し切りという技ありターンで、4走目にして待望のシリーズ初勝利をもぎ取った。レース後は「モチベーション