【恩納村】184?の贅沢ヴィラ「Blue Rela Luxe Resort Okinawa」エクステリア／Photo：Airbnb屋上テラス／Photo：Airbnb2021年オープンのラグジュアリーヴィラ「Blue Rela Luxe Resort Okinawa（ぶるー りら りゅくす りぞーと おきなわ）」。インフィニティプールから眺める海の景色、ルーフトップバルコニーから眺めるサンセットは圧巻。ファサードは琉球石灰岩で仕上げられ、内装はモダンでシンプルな雰囲気。広々とした洗面台と