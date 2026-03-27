4月24日に全国公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』で、ピーチ姫の声を務めるアニャ・テイラー＝ジョイが、このたび東京で開催されたイベントにピーチ色のアンサンブルをまとって来場した。【写真】アニャ・テイラー＝ジョイ＆クリス・プラットらが東京タワーを背にポーズアニャは東京タワーで開催されたイベントに、ピーチ色のバンドゥトップスとへムスカートのアンサンブルをまとい、ひときわ目を引く同