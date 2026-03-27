“ピーチ姫”アニャ・テイラー＝ジョイ、『マリオ』東京イベントで全身ピンクの装い
4月24日に全国公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』で、ピーチ姫の声を務めるアニャ・テイラー＝ジョイが、このたび東京で開催されたイベントにピーチ色のアンサンブルをまとって来場した。
【写真】アニャ・テイラー＝ジョイ＆クリス・プラットらが東京タワーを背にポーズ
アニャは東京タワーで開催されたイベントに、ピーチ色のバンドゥトップスとへムスカートのアンサンブルをまとい、ひときわ目を引く同色のつば広ハットと、白いストラップサンダルをコーデ。指先を彩るネイルもピーチカラーでそろえ、ピーチ姫にぴったりの装いを披露した。
映画の公式インスタグラムでは、アニャとマリオ役のクリス・プラット、ルイージ役のチャーリー・デイ、クッパ役のジャック・ブラック、キノピオ役のキーガン＝マイケル・キー、クッパJr.役のベニー・サフディやヨッシー役のドナルド・グローヴァーが、本作の公開を記念して特別にライトアップされた東京タワーを背景に、ポーズを取る写真を公開。ファンから「アニャが輝いている」など称賛が寄せられている。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2023年に公開され、大ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編。来日を果たしたメンバーのほか、ゲーム通として知られるブリー・ラーソンや、イッサ・レイ、ルイス・ガスマンらが出演する。
なおアニャら同作のキャストは、このイベントの前に、京都にあるニンテンドーミュージアムを訪問。クリスとユニバーサル・ピクチャーズ公式が、それぞれインスタグラムにて、楽しい映像を公開していた。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は4月1日より全米公開。日本は4月24日公開。
引用：映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』Instagram（＠supermariomovie）
【写真】アニャ・テイラー＝ジョイ＆クリス・プラットらが東京タワーを背にポーズ
アニャは東京タワーで開催されたイベントに、ピーチ色のバンドゥトップスとへムスカートのアンサンブルをまとい、ひときわ目を引く同色のつば広ハットと、白いストラップサンダルをコーデ。指先を彩るネイルもピーチカラーでそろえ、ピーチ姫にぴったりの装いを披露した。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2023年に公開され、大ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編。来日を果たしたメンバーのほか、ゲーム通として知られるブリー・ラーソンや、イッサ・レイ、ルイス・ガスマンらが出演する。
なおアニャら同作のキャストは、このイベントの前に、京都にあるニンテンドーミュージアムを訪問。クリスとユニバーサル・ピクチャーズ公式が、それぞれインスタグラムにて、楽しい映像を公開していた。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は4月1日より全米公開。日本は4月24日公開。
引用：映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』Instagram（＠supermariomovie）