宝島社から、Nintendo Switch用ゲームソフト『あつまれ どうぶつの森』のブランドムック4種が3月31日に発売されることが発表された。 【画像あり】まめきち＆つぶきちの刺繍や喫茶ハトの巣デザインをチェック ラインナップはポーチ2種と真空断熱タンブラー2種の計4種。 ポーチは2形状での展開となる。『あつまれ どうぶつの森』の葉っぱ柄キルティングをあしらった春色カラーのポー