AZWAYは3月23日、家賃の値上げに対する許容度や納得感、実体験に関する意識調査の結果を発表した。調査は2026年1月12日〜1月19日、10代〜60代以上の男女300人を対象にインターネットで行われた。○現在の家賃帯は5〜7万円、7〜10万円が同率トップ現在の家賃(管理費・共益費込み)現在の家賃(管理費・共益費込み)では、5〜7万円23.7%(71人)、7〜10万円23.7%(71人)が同率で最多だった。また10〜15万円12.3%(37人)など、10万円以上は合