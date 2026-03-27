タレントの矢口真里（43）が27日までに自身のインスタグラムを更新。久しぶりのポニーテール姿を披露し、注目を集めている。「久しぶりにしっかりめのポニーテールして頑張った日」とつづり、ポニーテール姿の自撮りを公開。「今日はいっぱい笑ってすんごい楽しくて幸せな収録でした」と振り返った。「ただ身体バッキバキでたぶん明日動けないかもwwwまた告知しますね！！」と呼びかけた。「お風呂浸かってちょっとはやわら