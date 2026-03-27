タレントの鈴木紗理奈（48）が、26日放送のinterFM「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。同番組で共演するフリーアナウンサー・中川安奈（32）に“説教”をする場面があった。番組冒頭で中川は「ずーっと関係性が進展しないのに、LINEでやり取りをしたがる人ってどう思いますか？」と切り出した。高校生や大学生なら分かるといい、「この年になってそれをするタイプの男性ってどうなのかな」と打ち