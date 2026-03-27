「スカイツリービュー」で有名な水戸街道言問橋がライトアップ国土交通省 東京国道事務所は2026年3月19日、国道6号の隅田川に架かる「言問橋」の景観照明の点灯を開始すると発表しました。景観照明は3月27日から点灯します。国道6号は東京・日本橋から浅草橋、浅草、曳舟、四つ木、青戸、金町を経て、JR常磐線に沿うかたちで千葉、茨城、福島の浜通りを通り、宮城県仙台市に至る道路です。通称「水戸街道」と呼ばれていま