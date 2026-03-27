かつてF1プロジェクトを立て直し、ホンダに30年ぶりとなるタイトルをもたらした元ホンダ技術者の浅木泰昭氏。尖った才能を持った変わり者を組織の中でどう活かしていくのか？ 【画像】『危機を乗り越える力 ホンダF1を世界一に導いた技術者のどん底からの挑戦』 浅木氏の著書『危機を乗り越える力 ホンダF1を世界一に導いた技術者のどん底からの挑戦』から一部を抜粋、編集してお届けする。 優秀な人間と変わり者はセット 私は