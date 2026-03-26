ドノヴァンのデビュー60周年および生誕80周年を記念し、60年代の名盤5タイトルと、長らく復刻が待たれていた『ライヴ・イン・ジャパン1973』が紙ジャケットCDで一挙再発。唯一無二のシンガーソングライターが歩んだ黄金時代を、荒野政寿（シンコーミュージック）が解説する。フォーク歌手からサイケ・ポップの旗手へ今年の5月10日で80歳になるドノヴァン。昨年デビュー60周年を迎えたスコットランド出身の大ベテラン・シンガーソン