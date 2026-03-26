お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、25日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）に出演。「意外なライフスタイル」を明かす一幕があった。【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子番組では「自分が何を食べたのか思い出せるの一週間が限界説」を検証。そのVTRに入る前のトークで、プレゼンターの小籔千豊から「きのう晩ご飯、何食べられました？」と向